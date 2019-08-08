Названо можливу дату та місце боксерського бою Дерев'янченко - Головкін

Боксерський поєдинок між першим "номером" рейтингу IBF українцем Сергієм Дерев'янченком та екс-чемпіоном світу у середній вазі казахстанцем Геннадієм Головкіним, найімовірніше, відбудеться 5 жовтня у Нью-Йорку.

Про це повідомий авторитетний боксерський інсайдер і оглядач The Athletic Майк Коппінджер, інформує Klitschko-brothers.com.

За його словами, команди боксерів вже розпочали переговори, а бій планують провести 5-го жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

"Тепер, як очікується, IBF офіційно санкціонує титульний бій у середній вазі між Сергієм Дерев'янченком та Геннадієм Головкіним, - заявив Коппінджер. - Як свідчать джерела, переговори проходитимуть гладко. Угода між GGG і Сергієм Дерев'янченком ще не укладена, але очікується, що цього досягнуть найближчим часом. Як тільки угоду підпишуть, вони боксуватимуть за титул IBF, який залишив мексиканець Сауль "Канело" Альварес. Бій планують провести 5 жовтня в Madison Square Garden, і, звичайно ж, його транслюватимуть на DAZN ".