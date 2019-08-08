Футбольні вболівальники подали заявки на рекордні 19,3 млн квитків на Євро-2020

Розподілені перші квитки на матчі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Вболівальники подали заявки на рекордні 19,3 млн квитків. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Долю квиткових заявок на матчі Євро-2020 визначило сліпе жеребкування.

При такому попиті УЄФА закликає вболівальників, чиї заявки виграли в жеребкуванні, оплатити квитки до 18 серпня. Іншої можливості може вже не бути. Хто не оплатить квитки в зазначений термін, ризикує пропустити найбільший чемпіонат Європи в історії.

Нагадаємо, найближчий домашній матч національної збірної України відбору чемпіонату Європи-2020 з футболу відбудеться 11 жовтня на харківському стадіоні "Металіст" проти Литви. Першу зустріч із Литвою футболісти збірної України проведуть 7 вересня на виїзді.

У групі В разом зі збірною України виступають команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. У заключних турах українці приймають 14 жовтня Португалію, а 17 листопада зіграють у гостях із Сербією.

Становище команд у відбірковій групі В Євро-2020: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).

Фото: uefa.com