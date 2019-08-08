"Авангард" отримав технічну поразку 0:3 за матч із "Прикарпаттям"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу на своєму засіданні 8 серпня ухвалив кілька важливих рішень.

Так, краматорський футбольний клуб “Авангард” отримав технічну поразку (0:3), а івано-франківське “Прикарпаття” — технічну перемогу (3:0) за участь у матчі другого туру Першої ліги в складі “Авангарда” Владислава Славіна, який не був внесений до рапорту арбітра матчу. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок “Прикарпаття” — “Авангард” відбувся 2 серпня в Івано-Франківську і закінчився з рахунком 2:2.

Також були відсторонені від участі у змаганнях футболісти донецького “Олімпіка” Герман Пеньков (на 1 матч) і Абубакар Алі Аду (на 3 матчі) за видалення в поєдинку 2-го туру УПЛ із “Колосом” (Ковалівка).

Фото: fc.if.ua