Анатолій Петренко вийшов до парного чвертьфіналу турніру ITF в Іспанії

Український тенісист Анатолій Петренко вийшов до 1/4 фіналу парної сітки турніру ITF World Tennis Tour у місті Пособланко (Іспанія).

У матчі першого кола Анатолій разом з представником Росії Артемом Дубрівним обіграли іспанський дует Карлос Матарредона Валор/Хав'єр Моліно - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

У чвертьфіналі переможці зустрінуться з 4-ю сіяною парою Питер Ботвелл (Ирландия)/Габріель Петі (Франція).

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Як інформувало агентство, Петренко також вийшов до 2-го кола одиночних змагань у Пособланко, де посперечається за чвертьфінал з іншим представником України - Іллєю Марченком.