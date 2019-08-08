Ярмоленко кинув виклик Срні щодо чемпіонства “Динамо” в УПЛ сезону-2019/20

Півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” і збірної України Андрій Ярмоленко запропонував одному з тренерів донецького “Шахтаря” Даріо Срні парі.

Андрій Ярмоленко в бліц-інтерв’ю YouTube-каналу “Фаворит Спорт”, зокрема, зазначив, що чемпіонат України з футболу серед команд Прем’єр-ліги в сезоні-2019/20 виграє київське “Динамо”.

“Даріо Срна сказав, що “Шахтар” стане чемпіоном України в сезоні-2019/20? Я можу посперечатися з Даріо на вечерю в гарному ресторані. Я кажу, що виграє київське “Динамо”, - зазначив Ярмоленко.

Відео інтерв’ю:

Нагадаємо, футболісти київського клубу “Динамо” виграли Суперкубок України-2019, який представлять уболівальникам під час сьогоднішньої зустрічі в конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського.

10 серпня в рамках 3 туру УПЛ “Динамо” зіграє проти “Шахтаря” на київському стадіоні НСК “Олімпійський”. Матч розпочнеться о 17.00.

Фото: ffu.ua