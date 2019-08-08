Український захисник Євген Хачеріді може стати гравцем румунського футбольного клубу “Стяуа” (Бухарест).

Про це повідомив румунський журналіст Емануель Рошу в Twitter.

"Євген Хачеріді був запропонований "Стяуа". Президент клубу Бекалі прийме рішення в найближчі два дні", - цитує Рошу Dynamomania.com.

Влітку Євген Хачеріді залишив грецький ПАОК і поки не визначився з новим клубом.

Раніше повідомлялося, що 31-річний український центральний захисник хоче продовжити кар’єру в київському “Динамо”. Його контракт належав "Динамо" з 2007-го по 2018 роки, після чого футболіст перейшов до ПАОКа. Минулого сезону Євген провів за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.

Орієнтовна трансферна вартість Євгена Хачеріді складає 1,75 млн євро.