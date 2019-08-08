Хачеріді може стати гравцем румунського футбольного клубу “Стяуа”

Хачеріді може стати гравцем румунського футбольного клубу “Стяуа”

Укрінформ
Український захисник Євген Хачеріді може стати гравцем румунського футбольного клубу “Стяуа” (Бухарест).

Про це повідомив румунський журналіст Емануель Рошу в Twitter.

"Євген Хачеріді був запропонований "Стяуа". Президент клубу Бекалі прийме рішення в найближчі два дні", - цитує Рошу Dynamomania.com.

Влітку Євген Хачеріді залишив грецький ПАОК і поки не визначився з новим клубом.

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Раніше повідомлялося, що 31-річний український центральний захисник хоче продовжити кар’єру в київському “Динамо”. Його контракт належав "Динамо" з 2007-го по 2018 роки, після чого футболіст перейшов до ПАОКа. Минулого сезону Євген провів за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.

Орієнтовна трансферна вартість Євгена Хачеріді складає 1,75 млн євро.

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