На грі “Маріуполя” з АЗ в Одесі очікується близько 6 000 уболівальників

За поєдинком азовського футбольного клубу “Маріуполь” з нідерландським АЗ на стадіоні “Чорноморець” в Одесі спостерігатимуть близько 6 000 уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“На вечір середи реалізовано більше двох з половиною тисяч квитків на матч. За попередніми прогнозами повболівати за азовців прийдуть близько 6 тисяч любителів футболу. Так що без підтримки наша команда не залишиться”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, “Маріуполь” відкриває свій черговий (вже третій за рахунком) євросезон. Поєдинок “Маріуполь” - АЗ пройде в Одесі на стадіоні “Чорноморець” і розпочнеться о 20.00.

Суперник у азовців серйозний - одна з найсильніших команд Нідерландів. Минулого сезону “червоно-білі”, як і маріупольці, посіли в чемпіонаті країни 4 місце. На стороні АЗ вагомий досвід виступів в єврокубках. Команда не лише регулярно грає в Лізі Європи, але і має досвід виступу в Лізі чемпіонів.

Футболісти “Маріуполя” в цьому сезоні на відміну від АЗ провели два офіційні матчі. У першому турі Прем'єр-ліги команда поступилися “Колосу”, а минулої суботи на своєму полі переграла “Олександрію” (2:1).

Азовцям у сьогоднішньому поєдинку не допоможе нападник Руслан Фомін, який отримав травму. Під питанням і участь в матчі Сергія Яворського (також травма). У той же час Олександр Бабич може розраховувати на В'ячеслава Танковського - центрального півзахисника встигли заявити на Лігу Європи.