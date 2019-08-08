Україна отримала перші медалі чемпіонату Європи з сучасного п’ятиборства

Владислав Ридванський та Андрій Федечко принесли Україні перші медалі чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, який проходить у британському місті Бат.

Андрій Федечко і Владислав Ридванський - срібні призери континентальної першості в естафеті. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

7 серпня українці здобули срібну медаль в естафеті, набравши 1489 очок. Перше місце дісталося британцям Оліверу Маррею і Майлзу Пілладжу, третіми стали спортсмени з Угорщини Ріхард Беречкі та Іштван Малиц.

Нагадаємо, 6 серпня в британському місті Бат стартував чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства. На престижному старті Україну представляють 9 спортсменів, які виступають в особистій та командній першості, чоловічій естафеті.

На ЧЄ-2019 з сучасного п’ятиборства спортсмени розігрують 7 комплектів нагород, а також 16 олімпійських ліцензій (8 у жінок, 8 у чоловіків) на Токіо-2020.