Футболістки “Житлобуду-1” перемогли “Спліт” на старті відбору жіночої Ліги чемпіонів

Футболістки харківського клубу “Житлобуд-1” здобули вольову перемогу в стартовому поєдинку відбіркового етапу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

7 серпня підопічні Максима Рахаєва обіграли хорватський “Спліт” з рахунком 3:2. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Хет-триком у складі української команди відзначилася Дар’я Апанащенко (на 12-й хвилині, 90 з пенальті та 90+3).

Наступний поєдинок “Житлобуд-1” проведе 10 серпня проти люксембурзької команди “Беттембург”, який розпочнеться о 17.00.

Нагадаємо, що на груповому етапі відбору жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 40 колективів розбиті на четвірки, а перепустки до 1/16 фіналу отримають переможці 10-ти груп.

Матчі відбіркового раунду проходять 7 - 13 серпня на тренувальній базі харківського ФК “Металіст-1925” у Високому і лише центральний матч кваліфікаційного міні-турніру “Житлобуд-1” — “Мінськ” (13 серпня) відбудеться на стадіоні ОСК “Металіст” у Харкові.