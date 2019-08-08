Ілля Марченко з перемоги стартував на турнірі ITF у Пособланко

Український тенісист Ілля Марченко вперше за сім років взяв участь на турнірі ITF і стартував одразу з перемоги.

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом 25 тис. доларів + Н в Пособланко (Іспанія) Ілля Марченко обіграв "кваліфаєра" змагань Давида Хорду-Санчіса. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Марченко - Хорда-Санчіс (Іспанія) закінчився з рахунком 6:2, 7:5.

За вихід до чвертьфіналу Ілля Марченко побореться зі своїм співвітчизником Анатолієм Петренком, який потрапив в основну сітку в статусі "лаки-лузера" і за 2 години переміг Пітера Ботвелла з Ірландії (2:6, 7:6 (3), 6:3).

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Ілля Марченко грає на турнірі ITF вперше з липня 2012 року, коли виграв "ф'ючерс" в Алмати (Казахстан). Наразі він посідає 459 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).