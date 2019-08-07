Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA в Торонто

Перша "ракетка" України 24-річна Еліна Світоліна вийшла до третього кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У другому раунді змагань посіяна під 6-м номером Світоліна за 2 години обіграла 23-річну чешку Катеріну Сінякову (№41 рейтингу WTA) - 6:3, 3:6, 6:3, повідомляє Урінформ.

Суперниці втретє зійшлися в очному протистоянні. Усі поєдинки завершилися перемогою української тенісистки.

За вихід до чвертьфіналу турніру Світоліна зіграє з переможницею матчу між Беліндою Бенчич із Швейцарії (11-й номер "посіву") та німкенею Юлією Гергес.

Rogers Cup у Торонто пройде до 11 серпня.