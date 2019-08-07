Постараємося залишити суперника без м'яча - тренер «Маріуполя»

Олександр Бабич знає рецепт успіху в протистоянні з голландським АЗ.

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич поділився очікуваннями від поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти голландського АЗ. Про це повідомляє офіційний сайт «Маріуполя».

«Вони дуже люблять грати в атаці, володіти м'ячем. Але як і будь-яка технічна команда, гравці АЗ не люблять працювати без м'яча. Тому завтра ми постараємося якомога менше давати супернику спокійно грати з м'ячем. У той же час постараємося самі більше працювати з м'ячем. З огляду на стратегію двох матчів, завтра ми повинні зіграти, перш за все, надійно в обороні. АЗ дуже небезпечна при переході з оборони в атаку. Але при правильних перестроюваннях ми можемо їх підловити.

Втрата Фоміна і шанси на гру у Яворського? Попередній матч проти «Олександрії» був для нас переможним, але ми втратили Руслана. Яворський працює з нами, пробує. Подивимося... Для нас втрата одного гравця основного складу дуже значима. Буде шанс у інших хлопців і ми віримо, що вони впораються. Перш за все, в психологічному плані, бо тиск буде колосальним», - розповів Бабич.

Нагадаємо, перший поєдинок між «Маріуполем» і АЗ відбудеться завтра в Одесі, початок о 20:00. Матч-відповідь зіграють 15 серпня в Нідерландах.

В наступному раунді «Маріуполь» може зіграти з переможцем пари «Антверпен» - «Вікторія» Пльзень.