Налаштовуємося на позитивний результат – тренер «Зорі»

Артем Громов через травму пропустить матч проти софійського ЦСКА.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник дав прес-конференцію перед поєдинком проти софійського ЦСКА в кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі».

«Зоря» хоче вигравати і досягати позитивних результатів. Статистика мінлива. Якщо вона на нашу користь, то хочемо не порушувати її. Але в футбол грає не статистика, а дві команди. Знаємо, що завтра нам протистоятиме сильний, симпатичний суперник, який теж бажає пройти далі. Налаштовуємося на позитивний результат. Будемо за нього боротися.

Найсильніша сторона суперника - їх нинішній тренер. Він прийшов в команду 5 або 6 матчів назад. Команда змінилася і грає в той футбол, який подобається вболівальникам», - розповів Скрипник.

Нагадаємо, телеканал УНІАН в прямому ефірі покаже матч між «Зорею» та софійським ЦСКА в четвер, 8 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом, а матч-відповідь зіграють через тиждень, 15 серпня.

У разі проходу ЦСКА команда Віктора Скрипника зустрінеться з переможцем пари «Люцерн» - «Еспаньол».