Українські футбольні арбітри судитимуть матч Ліги Європи у Роттердамі
Укрінформ
Українська суддівська бригада на чолі з головним арбітром Сергієм Бойком працюватиме на поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи "Феєноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія).
На лініях Бойку допомагатимуть Андрій Скрипка та Семен Шлончак. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов, повідомляє прес-служба УАФ.
Матч у Роттердамі відбудеться у четвер, 8 серпня, і розпочнеться о 20.30 за київським часом.