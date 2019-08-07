Українські футбольні арбітри судитимуть матч Ліги Європи у Роттердамі

Українські футбольні арбітри судитимуть матч Ліги Європи у Роттердамі

Укрінформ
Українська суддівська бригада на чолі з головним арбітром Сергієм Бойком працюватиме на поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи "Феєноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія).

На лініях Бойку допомагатимуть Андрій Скрипка та Семен Шлончак. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов, повідомляє прес-служба УАФ.

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Матч у Роттердамі відбудеться у четвер, 8 серпня, і розпочнеться о 20.30 за київським часом.

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