Футбольний хавбек "Брюгге" Ванакен: Одного голу у ворота "Динамо" може не вистачити

Лідер бельгійської футбольної команди "Брюгге" і автор переможного голу у ворота київського "Динамо" (1:0) в першому матчі 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів Ганс Ванакен прокоментував гру.

Він вважає, що одного голу у ворота "Динамо" перед зустріччю в Україні може виявитися замало, повідомляє Zbirna.com.

"Дуже важливо, що нам вдалося втримати власні ворота на замку, - сказав Ванакен. - Погано, що забили "Динамо" лише одного разу. Цього голу може бути замало. Початок був повільним, але нам протистояв сильний суперник. І "Брюгге", і "Динамо" мали шанси забити м'яч. Особливо у другому таймі. Ми після перерви часто втрачали м'яч, що могло призвести до неприємностей. У Києві наша команда має грати так, як у першому таймі матчу в Брюгге".

Нагадаємо, матч-відповідь "Динамо" - "Брюгге" пройде на НСК "Олімпійський" 13 серпня. Початок - о 20.30.