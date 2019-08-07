Світоліна є фавориткою протистояння з Синяковою на турнірі WTA в Торонто

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна стартує на турнірі WTA серії Premier 5 в Торонто (Канада).

Свій перший матч Еліна Світоліна проведе проти чеської тенісистки Катержіни Синякової. Їх поєдинок пройде другим запуском на корті Grandstand і почнеться після закінчення зустрічі між Даяною Ястремською і Вікторією Азаренко. Початок ігрового дня - о 18.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна наразі посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Катержина Синякова — 41-е.

Фавориткою цього протистояння букмекери називають Еліну Світоліну. На її перемогу пропонують коефіцієнт 1,32. Прохід до наступного раунду чеської тенісистки оцінюється коефіцієнтом 3,35.

Еліна Світоліна на турнірі WTA в Торонто отримала шостий номер посіву і перше коло пропустила. Катержина Синякова в першому колі в трьох сетах перемогла Даніель Коллінс зі США.

Зазначимо, що перша "ракетка" України вп'яте бере участь в цьому турнірі. 2017 року Світоліна стала чемпіонкою змагань, а минулого року дійшла до півфіналу (на кортах в Монреалі). Катержина Синякова вчетверте грає канадський “Прем'єр”. 2017 року вона вперше дійшла до другого раунду змагань.