Футболісти “Маріуполя” в Одесі готуються до поєдинку з АЗ

Команда футбольного клубу “Маріуполь” в Одесі готується до першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти АЗ із Нідерландів.

Увечері 6 серпня приазовці прибули до Одеси після 10-годинної подорожі на клубному автобусі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

В Одесі маріупольці розташувалися в готелі “Чорне море” в безпосередній близькості від стадіону “Чорноморець”, де 8 серпня відбудеться поєдинок.

Футболісти “Маріуполя” прибули до Одесі на поєдинок з АЗ / Фото: ФК "Маріуполь"

Нагадаємо, перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи “Маріуполь” - АЗ відбудеться в Одесі 8 серпня на стадіоні “Чорноморець” і розпочнеться о 20.00. Наживо його покаже телеканал "Футбол 1".

Для підопічних Олександра Бабича 3-й кваліфікаційний раунд є дебютним у нинішній єврокубковій кампанії, а ось "АЗ Алкмаар" вже провів дві гри. Команда пройшла шведський "Геккен" - 0:0 і 3:0.