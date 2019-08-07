Берінчик: Для Усика найскладнішим суперником буде Ф'юрі

Український інтерконтинентальний чемпіон WBO з боксу у легкій вазі Денис Берінчик вважає, що найскладнішим суперником для його співвітчизника, абсолютного чемпіона світу у крузервейте Олександра Усика у суперважкому дивізіоні буде британець Тайсон Ф'юрі.

На думку Берінчика, чинний володар титулу WBС у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер - також непередбачуваний боксер, повідомляє Sport Arena.

"Для Усика найскладнішим суперником буде Тайсон Ф'юрі, бо він непередбачуваний. Уайлдер теж незрозуміло звідки б'є. Але проти них можна вибрати необхідну тактику. Думаю, всі ці боксери по зубах Усику, головне вибрати стиль ведення поєдинку", - зазначив Беринчик.

Денис також не виключає своєї зустрічі в рингу із чемпіоном світу за версіями WBO/WBА Василем Ломаченком.

"У нас із Ломаченком одна вагова категорія. Я сьомий у рейтингу WBO і не виключаю можливості просування вгору таблицею. Стану офіційним претендентом, і йому прийде лист або пропозиції з можливою датою нашого поєдинку. Але поки до цього далеко, і ще треба провести три-чотири бої. Для цього знадобиться більше року, може, півтора", - сказав боксер.

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Додамо, що на профі-рингу 31-річний Берінчик переміг у всіх своїх 11-ти поєдинках (в 7-ми - нокаутом).