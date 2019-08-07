“Зоря” у складі 20 футболістів вирушила до Софії на матч із ЦСКА

Команда луганського футбольного клубу “Зоря” вирушила до Софії (Болгарія) на перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

До Софії 7 серпня на матч із ЦСКА вирушили 20 футболістів луганського клубу. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

До Софії вирушили:

воротарі - Микита Шевченко, Нікола Василь;

захисники - Йоель Абу-Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик;

півзахисники - Дмитро Іванисеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Єгор Шалфеєв, Богдан Ледньов, Максим Луньов, Владислав Кабан, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський;

нападники - Філіп Будковський, Назарій Русин.

Перший поєдинок “Зорі” у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти ЦСКА із Софії відбудеться завтра, 8 серпня. Традиційно за день до гри відбудеться прес-конференція головного тренера команди Віктора Скрипника (о 18.30) та відкрите тренування команди (о 19.00).