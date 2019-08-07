Лунін потрапив до заявки “Реала” на спаринг із “Зальцбургом”

Український воротар Андрій Лунін потрапив до заявки мадридського футбольного клубу “Реал” на товариський матч з австрійським “Зальцбургом”.

Поєдинок “Реал” - “Зальцбург” відбудеться сьогодні, 7 серпня, і розпочнеться о 20.00 за київським часом. Про це повідомляє Sport Arena.

До заявки “Реала” на цей поєдинок, окрім Андрія Луніна, увійшли також воротарі Кейлор Навас і Тібо Куртуа.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Лунін зіграв у матчі за третє місце на виставковому турнірі Audi Cup проти “Фенербахче” (5:3). Український воротар відіграв за “Реал” один тайм.

Офіційно новий сезон “Реал” відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме “Сельті”. Раніше повідомлялося, що Кейлор Навас вирішив залишитися в “Реалі”, тому Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді. Готовність взяти українця в оренду проявляє “Вальядолід”.

Фото: realmadrid.com