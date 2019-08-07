Лунін потрапив до заявки “Реала” на спаринг із “Зальцбургом”

Лунін потрапив до заявки “Реала” на спаринг із “Зальцбургом”

Укрінформ
Український воротар Андрій Лунін потрапив до заявки мадридського футбольного клубу “Реал” на товариський матч з австрійським “Зальцбургом”.

Поєдинок “Реал” - “Зальцбург” відбудеться сьогодні, 7 серпня, і розпочнеться о 20.00 за київським часом. Про це повідомляє Sport Arena.

До заявки “Реала” на цей поєдинок, окрім Андрія Луніна, увійшли також воротарі Кейлор Навас і Тібо Куртуа.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Лунін зіграв у матчі за третє місце на виставковому турнірі Audi Cup проти “Фенербахче” (5:3). Український воротар відіграв за “Реал” один тайм.

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Офіційно новий сезон “Реал” відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме “Сельті”. Раніше повідомлялося, що Кейлор Навас вирішив залишитися в “Реалі”, тому Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді. Готовність взяти українця в оренду проявляє “Вальядолід”.

Фото: realmadrid.com

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