Лунін потрапив до заявки “Реала” на спаринг із “Зальцбургом”
Поєдинок “Реал” - “Зальцбург” відбудеться сьогодні, 7 серпня, і розпочнеться о 20.00 за київським часом. Про це повідомляє Sport Arena.
До заявки “Реала” на цей поєдинок, окрім Андрія Луніна, увійшли також воротарі Кейлор Навас і Тібо Куртуа.
📝 Our 20-man squad for tonight's friendly match against @FCRBS_en! #HalaMadrid pic.twitter.com/IkEWR1OSJb— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 7 серпня 2019 р.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Лунін зіграв у матчі за третє місце на виставковому турнірі Audi Cup проти “Фенербахче” (5:3). Український воротар відіграв за “Реал” один тайм.
Офіційно новий сезон “Реал” відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме “Сельті”. Раніше повідомлялося, що Кейлор Навас вирішив залишитися в “Реалі”, тому Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді. Готовність взяти українця в оренду проявляє “Вальядолід”.
Фото: realmadrid.com