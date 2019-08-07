Українські ветерани вибороли медалі чемпіонату світу з баскетболу

У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів.

Одразу три українські команди вибороли на ньому медалі. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У категорії 45+ серед жінок збірна України з баскетболу здобула чемпіонський титул. Чоловіки в категорії 70+ стали срібними призерами, а чоловіча збірна 35+ виборола бронзові медалі.

Жінки в категорії 45+ на груповому етапі перемогли росіянок (69:62) та суперниць з Еквадору (81:34), у чвертьфіналі здолали Литву (70:47), а в півфіналі перемогла господарів з Фінляндії (69:38). У вирішальному матчі збірна України перемогла Польщу – 69:60 (15:14, 23:16, 14:16, 17:14).

Чоловіки в категорії 70+ на груповому етапі перемогли Чилі (51:45) та Латвію (47:34), у чвертьфіналі здолали Уругвай (39:37), а в півфіналі – Бразилію (70:53). У фінальному поєдинку українські баскетболісти поступилися американцям з рахунком 44:64 (14:19, 12:11, 8:19, 10:15).

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Чоловіча команда в категорії 35+ перемогла в групі Бразилію (90:67), Естонію-2 (108:72) та Грецію (102:74), у чвертьфіналі здолала Еквадор (128:59), а в півфіналі в напруженій боротьбі поступилася росіянам (71:73). У поєдинку за третє місце українська збірна здолала другу команду Естонії з рахунком 98:64 (19:18, 31:24, 25:7, 23:15).