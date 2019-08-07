Ужиловський не зміг дограти свій першій поєдинок в основі турніру ATP в Аптосі

Український тенісист Володимир Ужиловський достроково завершив боротьбу в основній сітці “челленджера” в Аптосі (США).

Володимир Ужиловський знявся в другому сеті матчу проти Танасі Коккінакіса. Офіційна причина відмови - травма правого стегна. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Володимир Ужиловський - Танасі Коккінакіс (Австралія) першого кола турніру ATP серії Challenger в Аптосі з призовим фондом 81 тис. 240 доларів закінчився з рахунком 2:6, 0:1 після відмови українця.

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Суперники провели на корті трохи більше 30 хвилин. На рахунку австралійця 3 брейки, Ужиловського - жодного брейкпоїнту.

Фото: ФТУ