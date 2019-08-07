“Динамо” нас не здивувало — наставник “Брюгге”

Головний тренер бельгійського футбольного клубу “Брюгге” Філіп Клеман поділився враженнями від перемоги своїх підопічних над київським “Динамо” (1:0) в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіоноів УЄФА.

Філіп Клеман після матчу не приховував свого задоволення результатом і зазначив, що перед грою його команда добре вивчила свого суперника, динамівці її не здивували.

"Ми задоволені результатом. Рахунок 1:0 - це хороший результат. У матчі-відповіді в Києві було б не погано мати хоча б такий же результат.

“Динамо” нас не здивувало. Ми добре вивчили суперника, знали, що нас чекає. У “Динамо” багато різних аспектів, але постаралися позбавити суперника їхніх кращих якостей.

Я задоволений грою команди. З кожним матчем ми граємо все краще. Особливо я задоволений першим таймом матчу з “Динамо", - цитує Клемана iSport.ua.

Нагадаємо, 6 серпня на виїзді київське “Динамо” поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському “Брюгге” з рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 20.30.