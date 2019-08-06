Бельгійський рубіж

Чи є шанси у «Динамо» пробитися в Лігу чемпіонів?

Матчами проти «Брюгге» «Динамо» почне свій черговий похід в груповий етап Ліги чемпіонів, де кияни не грали два попередні сезони. Природно, в команді всі налаштовані перервати цю серію, тим більше, що суперник з тих, кого підопічним Олександра Хацкевича цілком під силу пройти. Головне, встояти в першій зустрічі, яку зіграють на виїзді. Там, за оцінками аналітиків Parimatch, у «Динамо» буде 26% на перемогу і 28% на нічию. При цьому шанси на вихід в наступний етап зараз абсолютно рівні.

Взагалі, якщо порівнювати команди, то вони багато в чому схожі. Портал transfermarkt оцінює склад «Динамо» в 100,50 мільйона євро, а «Брюгге» - в 102,03 мільйона євро. При цьому кияни з багатою єврокубковій історією займають 23-е місце в рейтингу УЄФА, а бельгійці йдуть на 37-му рядку.

Віце-чемпіон Бельгії напередодні матчу з «Динамо» пограв мускулами в національній першості. Команда відвантажила «Сент-Трюйдену» шість сухих м'ячів («Динамо» ж в суботу розбило на виїзді ФК «Львів» 3:0). При цьому всі 90 хвилин у складі «Брюгге» на полі провів українець Едуард Соболь. Його досвід матчів з киянами явно буде корисний бельгійцям.

Втім, свої козирі є і у Олександра Хацкевича. Наприклад, новачок команди Жерсон Родрігес. Гравець збірної Люксембургу відправився з «Динамо» в Бельгію і цілком може дебютувати за команду в єврокубках.

Варто також пам'ятати про те, що в суботу киян чекає матч з «Шахтарем» в чемпіонаті України. «Гірники» будуть свіжішими, адже їх старт в Лізі чемпіонів лише у вересні. Динамівцям важливо грамотно розподілити сили, оскільки команді однаково необхідні позитивні результати в обох протистояннях.