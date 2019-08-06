Ісландський футбольний бомбардир відмовився повертатися в УПЛ

Екс-форвард одеського футбольного клубу "Чорноморець" Арні Вільг'яльмссон не повертатиметься в українську Прем'єр-лігу.

Про це повідомив агент ісландського нападника Чезаре Маркетті, інформує Football.ua.

"Полтавська "Ворскла" зв'язувалася з нами минулого місяця, але ми відповіли відмовою. У нас зараз є пропозиції з шотландської Прем'єр-ліги, а також з Румунії та Польщі. Тому Арні не буде у Полтаві", - сказав Маркетті.

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Нагадаємо, минулої зими 25-річний ісландець перейшов у "Чорноморець" з польської "Термаліки" на правах оренди. Гравець провів за одеситів 14 матчів і забив 7 м'ячів. Улітку Вільг'яльмссон повернувся до Польщі.