Президент призначив стипендії 14 олімпійським призерам та їхнім тренерам
Укрінформ
Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту.
Відповідний Указ №581/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту", - йдеться у документі.
В Указі наведено список 14 олімпійських призерів та їхніх тренерів із зазначенням наданих стипендій у сумі від 3 до 12 тис. гривень.