Президент призначив стипендії 14 олімпійським призерам та їхнім тренерам

Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту.

Відповідний Указ №581/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту", - йдеться у документі.

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В Указі наведено список 14 олімпійських призерів та їхніх тренерів із зазначенням наданих стипендій у сумі від 3 до 12 тис. гривень.