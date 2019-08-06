"Динамо" і "Брюгге" визначилися з формою футболістів на сьогоднішній поєдинок

Київський футбольний клуб “Динамо” і бельгійський “Брюгге” визначилися з формою гравців на сьогоднішній поєдинок в рамках відбору Ліги чемпіонів УЄФА.

Ввечері 6 серпня на поле стадіону "Ян Брейдель" динамівці вийдуть у білому комплекті форми (воротар - в салатовому), бельгійці — у традиційному синьо-чорному комплекті (воротар - в червоному). Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Відповідне рішення було затверджено в день матчу на традиційній нараді служб, що беруть участь в організації поєдинку, делегата УЄФА, четвертого арбітра і представників команд.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Брюгге” в рамках 3 відбіркового раунду ЛЧ УЄФА відбудеться у вівторок, 6 серпня, на стадіоні “Ян Брейдель” в Брюгге (Бельгія) і розпочнеться о 21.30 за київським часом. На думку букмекерів, певну перевагу в Брюгге мають господарі 29-тисячної арени.

На момент початку зустрічі синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура складе цілком комфортні +20-21 градус.

Фото: blogestadios.blogspot.com