У WTA-турі визначили кращу тенісистку світу в липні

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підвела підсумки голосування в трьох номінаціях: “Гравець місяця”, “Кращий удар місяця” та "Прорив місяця".

Гравцем місяця в липні за результатом голосування уболівальників на сайті WTA стала чемпіонка Вімблдона-2019 румунська тенісистка Сімона Халеп, яка завдяки перемозі на трав'яному "мейджорі" повернулася до топ-5 рейтингу WTA. Про це повідомляє БТУ.

Результати голосування:

1. Сімона Халеп

2. Серена Вільямс - фіналістка Вімблдона

3. Анастасія Севастова - чемпіонка турніру WTA в Юрмалі

4. Жиль Тайхманн - чемпіонка турніру WTA в Палермо

Кращий удар липня, на думку уболівальників, виконала румунка Патріція Марія Ціг, яка повернулася до WTA-туру після народження дитини на турнірі в Бухаресті й дішла до півфіналу.

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У номінації "Прорив місяця" перемогла чешка Барбора Стрицова, яка в липні вперше зіграла в півфіналі турніру Grand Slam, де поступилася на Вімблдоні Серені Вільямс.