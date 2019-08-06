У WTA-турі визначили кращу тенісистку світу в липні
Гравцем місяця в липні за результатом голосування уболівальників на сайті WTA стала чемпіонка Вімблдона-2019 румунська тенісистка Сімона Халеп, яка завдяки перемозі на трав'яному "мейджорі" повернулася до топ-5 рейтингу WTA. Про це повідомляє БТУ.
Результати голосування:
1. Сімона Халеп
2. Серена Вільямс - фіналістка Вімблдона
3. Анастасія Севастова - чемпіонка турніру WTA в Юрмалі
4. Жиль Тайхманн - чемпіонка турніру WTA в Палермо
Кращий удар липня, на думку уболівальників, виконала румунка Патріція Марія Ціг, яка повернулася до WTA-туру після народження дитини на турнірі в Бухаресті й дішла до півфіналу.
У номінації "Прорив місяця" перемогла чешка Барбора Стрицова, яка в липні вперше зіграла в півфіналі турніру Grand Slam, де поступилася на Вімблдоні Серені Вільямс.