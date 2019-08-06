Чернишова стала другою українкою в основній сітці турніру ITF у Варшаві

20-річна українська тенісистка Марина Чернишова зіграє в "основі" 60-тисячника ITF у Варшаві WSG Open.

Це стало відомо сьогодні після того, як Марина за 1 годину 45 хвилин переграла у фіналі кваліфікації четверту сіяну румунку Міріам Б'янка Булгару - 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.

У півфіналі відбору українка пройшла Юлію Очаховську з Польщі - 6:3, 6:2.

Як інформувало агентство, раніше до основної сітки турніру у Варшаві пробилася землячка Чернишової - 21-річна харків'янка Анастасія Шошина.