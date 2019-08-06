Львівські “Карпати” підсилилися бразильським футболістом

Львівський футбольний клуб “Карпати” підсилився 20-річним бразильським нападником.

“Карпати” орендували нападника бразильського клубу “Фігейренсе” Жоао Діого, про що пресслужба львівського клубу офіційно повідомила 5 серпня.

“Львівські “Карпати” поповнилися 20-річним нападником Жоао Діого. “Леви” орендували футболіста у бразильського “Фігейренсе”. Гравець виступатиме у Львові під 99 номером”, - йдеться в повідомленні.

Жоао Діого розпочинав займатися футболом в академії “Крузейро”, згодом грав у юнацькій команді. Влітку 2018 року перейшов до “Фігейренсе”.

Нагадаємо, 4 серпня у другому турі УПЛ донецький "Шахтар" з рахунком 3:0 обіграв львівські "Карпати", які зазнали другої поразки поспіль. У наступному турі "Шахтар" 10 серпня на столичному НСК "Олімпійський" зійдеться з київським "Динамо", а "Карпати" 11 серпня на стадіоні "Україна" у Львові зустрінуться з "Маріуполем".