Україну на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства представлятимуть 9 спортсменів

Сьогодні в британському місті Бат стартує чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства.

На престижному старті Україну представлятимуть 9 спортсменів, які виступатимуть в особистій та командній першості, чоловічій естафеті. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

До складу збірної України увійшли:

чоловіки - Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Павло Зведенюк, Гордій Березняков, Андрій Федечко, Владислав Ридванський;

жінки - Валерія Пермикіна, Зінаїда Батрак, Анастасія Чижова.

На ЧЄ-2019 з сучасного п’ятиборства спортсмени розіграють 7 комплектів нагород, а також 16 олімпійських ліцензій (8 у жінок, 8 у чоловіків) на Токіо-2020.