Українка Шошина вийшла до основної сітки 60-тисячника ITF у Варшаві

21-річна харків'янка Анастасія Шошина пробилася до основної сітки крупного турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) із призовим фондом 60 тис дол WSG Open у столиці Польщі.

У півфіналу кваліфікації Анастасія пройшла іншу представницю України Маріанну Закарлюк, яка за рахунку 1:6, 0:3, відмовилася від продовження зустрічі, повідомляє Укрінформ.

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У фіналі відбіркових змагань Шошина за 1 годину 17 хвилин обіграла німецьку тенісистку Вівіан Гайзе, яка була посіяна під 3-м номером - 6:2, 6:4.