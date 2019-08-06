"Динамо" готово до матчу з "Брюгге" - Родрігес

Новоспечений гравець київського футбольного клубу “Динамо” Жерсон Родрігес розповів про адаптацію в команді та готовність до сьогоднішнього поєдинку з “Брюгге”.

Жерсон Родрігес у день першого матчу з “Брюгге” в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, зокрема, зазначив, що команда готова до цього поєдинку.

“Відчуваю себе прекрасно в “Динамо”. Вчора був відмінний тренувальний день. Поступово адаптуюся в новій команді, знайомлюся з хлопцями, входжу в динамівську колію. Спілкуюся з усіма. Я відкритий хлопець. З головним тренером знайшли спільну мову. Олександр Хацкевич - дуже хороша людина. Він справив позитивне враження. Радий, що працюватиму під його керівництвом.

У мене немає очікувань від гри з “Брюгге”, хочеться просто виграти. Олександр Миколайович розповів нам про суперника, як ми будемо діяти на різних позиціях. Знаю трохи про бельгійську команду. Але для мене головне - результат гри. Ми готові до матчу з “Брюгге”. Зробимо все можливе для перемоги”, - цитує Родрігеса пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Брюгге” в рамках 3 відбіркового раунду ЛЧ УЄФА відбудеться у вівторок, 6 серпня, на стадіоні “Ян Брейдель” в Брюгге (Бельгія) і розпочнеться о 21.30 за київським часом. На думку букмекерів, певну перевагу в Брюгге мають господарі 29-тисячної арени.