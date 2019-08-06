Гаррі Магвайр став найдорожчим футбольним захисником у світі

5 серпня англійський футбольний клуб “Манчестер Юнайтед” офіційно підтвердив підписання Гаррі Магвайра.

Гаррі Магвайр перебрався до “Манчестер Юнайтед” з “Лестер Сіті” за 80 млн фунтів і став найдорожчим захисником в світі. Про це повідомляє Footballua.tv.

“Радий, що став футболістом “Манчестер Юнайтед”. У “Лестері” мені було дуже комфортно, тому я хочу подякувати клубу за два роки, проведені в ньому. Але коли в твою дверь стукає “Манчестер Юнайтед”, то перед тобою відкриваються неймовірні можливості. Встиг поговорити з Сульшером і відчуваю дивовижні емоції від його планів. Цей тренер будує команду з прицілом на трофеї. З нетерпінням чекаю на зустріч з новими партнерами і початку сезону”, - прокоментував свій перехід Магвайр.

26-річний центральний захисник підписав контракт із “МЮ” на 6 років.

Гаррі Магвайр виступав за “Лестер” із 2017 року, зіграв у 76 матчах і забив 5 м’ячів.

Фото: manutd.com