Поєдинок “Маріуполя” з АЗ відбору Ліги Європи розсудять арбітри з Данії

У четвер, 8 серпня, футболісти “Маріуполя” в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють з командою АЗ з Алкмара (Нідерланди).

Судитиме цей поєдинок бригада арбітрів з Данії, повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

Головний арбітр - Мікаель Тюкгор, асистенти - Крістіан Бріксен, Елвіс Борик, четвертий арбітр - Міккель Реддер.

Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи “Маріуполь” - АЗ відбудеться в Одесі на стадіоні “Чорноморець” 8 серпня і розпочнеться о 20.00.

Якщо "Маріуполь" за сумою двох матчів третього відбіркового етапу пройде голландський АЗ, то далі зіграє з кращою командою пари "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія). Матчі заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.