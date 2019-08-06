Ужиловський подолав кваліфікацію турніру ATP Challenger в Аптосі

Український тенісист Володимир Ужиловський виграв свій поєдинок на відбірковому етапі "челленджера" в американському місті Аптос і виступить в основній сітці.

У кваліфікації турніру NORDIC NATURALS CHALLENGER (ATP Challenger Tour) Володимир Ужиловський подолав португальця Бернардо Сарайву (АТР 865) з рахунком 6:2, 6:3. Про це повідомляє БТУ.

У першому раунді в основі "челленджера" в Аптосі український тенісист зіграє проти Танаса Коккінакіса (АТР 171).

Зазначимо, що Ужиловський втретє цього року виступить в основній сітці "челленджера" і на кортах у США.

Хардовий турнір ATP серії Challenger в Аптосі з призовим фондом 81 тис. 240 доларів триватиме до 11 серпня.

фото: ФТУ