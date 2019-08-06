Футболісти київського “Динамо” випробували газон стадіону в Брюгге

Футболісти київського клубу “Динамо” випробували газон стадіону “Ян Брейдель” в Брюгге, де сьогодні проведуть перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Ввечері 5 серпня разом із командою тренувався і Віктор Циганков, рішення про участь якого в сьогоднішньому матчі прийматиметься після консультацій з медичним штабом, а також новачок київської команди Жерсон Родрігес. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

За традиційні 15 хвилин відкритого тренування підопічні Олександра Хацкевича виконали розтяжку і бігові вправи, а також перепасовувалися один з одним.

Відео тренування:

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Брюгге” в рамках 3 відбіркового раунду ЛЧ УЄФА відбудеться у вівторок, 6 серпня, на стадіоні “Ян Брейдель” в Брюгге (Бельгія) і розпочнеться о 21.30 за київським часом.