"Брюгге" - "Динамо": Текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти київського "Динамо" проведуть у вівторок, 6 серпня, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому віце-чемпіони України на виїзді зустрінуться з бельгійським "Брюгге".

Текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу. Початок гри о 21.30 за київським часом.

Для обох клубів це перший єврокубковий матч в нинішньому сезоні. До цього команди не зустрічалися.

Поєдинок "Брюгге" - "Динамо" на 29-тисячному стадіоні "Ян Брейдел" обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії, яку очолює 43-річний Хав'єр Естрада Фернандес.

Поєдинок у відповідь відбудеться 13 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві (20.30).

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).