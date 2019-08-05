Бельгійський велогонщик Ламбрехт помер після падіння на «Турі Польщі»

Під час гонки 22-річний Ламбрехт врізався в бетонну трубу.

Бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт помер в лікарні після падіння на третьому етапі «Туру Польщі». Про це повідомляє cyclingnews.com.

Через 50 км після старту 22-річний спортсмен врізався в бетонну трубу. Ламбрехта реанімували і привезли в лікарню в критичному стані. Прес-секретар госпіталю в польському Рибнику підтвердив, що бельгієць не пережив операцію.

Після аварії надходили суперечливі новини про стан гонщика. Спочатку повідомили, що Ламбрехта повезуть в лікарню на вертольоті. Однак під час трансляції по телебаченню надійшла неофіційна інформація, що стан велогонщика не дозволяє госпіталізувати його за допомогою вертольота, тому з траси його відвезла машина швидкої допомоги.

Ламбрехт перейшов у професіонали в 2018 році. У червні він продовжив на 2 роки контракт з Lotto-Soudal. У цьому сезоні він виграв класифікацію молодих гонщиків на «Критеріум Дофіне», був 4-м в гонці «Флеш Валлон» і 6-м на Amstel Gold Race.

У 2018-му Ламбрехт їхав в Гран-турі - стартував на «Вуельті», але не завершив багатоденку. На його рахунку також «срібло» юніорського ЧС-2018.