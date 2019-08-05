Циганков не готовий грати 90 хвилин – Хацкевич

На думку головного тренера «Динамо», новачок Жерсон Родрігес у хорошій формі.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конференції поділився думками про матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з «Брюгге». Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

«Ми стежимо за «Брюгге» з моменту жеребкування. Знаємо, що команда нещодавно продала двох лідерів команди, проте набула досить досвідченого воротаря, який раніше виступав в АПЛ. Але хто завтра гратиме - це буде залежати від головного тренера.

Циганков ключовий футболіст в нашій команді. Так, можливо, на даний момент він не готовий зіграти всі 90 хвилин, але рішення щодо його участі ми приймемо вже завтра після медичного контролю.

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Жерсон Родрігес зараз в хорошому стані, в тонусі, адже чемпіонат Японії на ходу. Він готується до гри, а як його використовувати, залежатиме від того, як складатиметься гра.

Думаю, що прогрес бельгійського чемпіонату пов'язаний з приїздом хороших українських футболістів», - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, «Динамо» зустрінеться з «Брюгге» на виїзді завтра, початок - о 21:30.