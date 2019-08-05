Зінченко здобув вже 6-й титул у складі “Манчестер Сіті”

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко здобув із командою вже 6 титулів.

Перемога над "Ліверпулем" у Суперкубку Англії принесла 22-річному футболісту національної збірної України шостий титул у складі “Манчестер Сіті”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Разом із партнерами по команді Олександр Зінченко вже двічі вигравав англійську Прем’єр-лігу (сезону-2017/18 і сезону-2018/19), Кубок англійської ліги (2017/18, 2018/19), Кубок Англії (2018/19), а тепер і Суперкубок Англії (2019).

Як повідомляв Укрінформ, “Манчестер Сіті” став володарем Суперкубка Англії. 4 серпня в матчі за трофей команда Олександра Зінченка обіграла “Ліверпуль” у серії пенальті – 5:4 (основний час 1:1). Український півзахисник “Ман Сіті” Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника і реалізував один з пенальті в післяматчевій серії.