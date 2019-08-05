Беньямін Вербич повідомив, що повністю готовий до гри з “Брюгге”

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Беньямін Вербич не має проблем після незначного пошкодження, отриманого в матчі 1 туру УПЛ проти львівських “Карпат”, і повністю готовий до гри з “Брюгге” 6 серпня.

Про це 25-річний словенський футболіст повідомив у коментарі Dynamo.kiev.ua.

“Був здивований, що моєму мікропошкодженню було приділено стільки уваги. Преса трохи роздула цю ситуацію. Я був готовий грати вже навіть в матчі зі "Львовом", тим більше не відчуваю жодних проблем зі здоров'ям напередодні поєдинку з "Брюгге". Відчуваю себе відмінно. Готовий до гри на всі сто”, - зазначив Вербич.

Нагадаємо, 6 серпня “Динамо” проведе матч проти бельгійського “Брюгге” в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Футболісти київського клубу вранці 5 серпня вирушили до Бельгії, де ввечері проведуть передматчеве тренування на полі стадіону “Ян Брейдел”.