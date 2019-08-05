Українські тенісистки-юніорки з перемоги розпочали чемпіонат світу

У чеському місті Простейов стартував груповий етап ITF World Junior Tennis Finals.

На цих змагання виступають 16 найсильніших юніорських команд (U14) світу. Українські тенісистки грають у групі А разом зі Швейцарією, Бразилією та ПАР, повідомляє BTU.

У понеділок, 5 серпня, у першому матчі українки упевнено перемогли суперниць із Бразилії.

Дар'я Єсипчук обіграла Кароліну Шав'єр Лайднер - 6:4, 6:1, а Аліса Барановська виявилася сильнішою за Аманду де Олівейру - 6:3, 6:1.