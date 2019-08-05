Стали відомі фінансові умови участі українців у ЧС-2019 з бігу на 50 км

Стали відомі фінансові умови участі українських атлетів у чемпіонаті світу з бігу на 50 км, який відбудеться 1 вересня в Брашові (Румунія).

Згідно з рішенням Виконавчого комітету ФЛАУ, збірну України на ЧС-2019 з бігу на 50 км представлятимуть максимум 12 атлетів (6 чоловіків та 6 жінок). Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Згідно з критеріями відбору, ФЛАУ оплачує проїзд та добові в дорозі переможцям відбіркового старту, яким був чемпіонат України серед любителів з бігу на 100 км та 50 км (Київ, 30 червня). Участь інших атлетів - за власний кошт.

Організатори чемпіонату світу беруть на себе витрати по проживанню та харчуванню 2 чоловіків та 2 жінок з кожної команди впродовж трьох діб. Також ці змагання передбачають отримання міжнародного гранту, як компенсацію учасникам за проїзд.

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Попередня сума – по 160 євро на чоловічу та жіночу команди. Офіційно точну суму організатори оголосять в переддень чемпіонату світу під час технічної наради. Ці кошти будуть перераховані пізніше на розрахунковий рахунок ФЛАУ. Після отримання вони будуть порівну розподілені між всіма членами делегації, окрім чемпіонів України, оскільки їм проїзд повністю забезпечує ФЛАУ.

Фото: NewsBV