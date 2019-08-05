Квитки на домашній поєдинок “Зорі” з ЦСКА у відборі Ліги Європи коштують від 30 грн

Стартував продаж квитків на домашній матч луганського футбольного клубу “Зоря” в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 15 серпня.

Квитки на поєдинок “Зоря” - ЦСКА (Софія), який пройде на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, коштують від 30 грн. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

“Шановні вболівальники! Ви вже можете купити квитки на домашній матч луганської “Зорі” проти ЦСКА (Софія) в третьому раунді кваліфікації до Ліги Європи. Купити квитки можна в касах квиткового агентства musin.zp.ua і на сайті цього квиткового агентства”, - йдеться в повідомленні.

Квитки коштують 30 грн, 50 грн, 70 грн і 100 грн в залежності від сектора.

Нагадаємо, перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА між ЦСКА і "Зорею" відбудеться 8 серпня на 43-тисячному стадіоні "Васил Левський" в Софії (Болгарія) і розпочнеться о 20.30 за київським часом. Його обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швейцарії.

Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.