Жеребкування назвало можливих суперників "Зорі" і "Маріуполя" у Лізі Європи УЄФА

У Будинку європейського футболу в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Луганська "Зоря" в разі перемоги над болгарським ЦСКА за сумою двох матчів третього відбіркового етапу зустрінеться з переможцем протистояння "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія), повідомляє Укрінформ.

ФК "Маріуполь" у свою чергу, якщо пройде голландський АЗ, зіграє з кращою командою пари "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія).

Матчі заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

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Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.