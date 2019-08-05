Ліга Європи УЄФА: ЦСКА і "Зорю" розсудять арбітри із Швейцарії
Укрінформ
Футбольні судді із Швейцарії обслуговуватимуть перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА між болгарським ЦСКА і луганською "Зорею".
Очолює бригаду арбітрів 31-річний Сандро Шерер (на фото), повідомляє Укрінформ.
Делегатом УЄФА призначений Едвард Кіндл (Ліхтенштейн).
Матч ЦСКА - "Зоря" відбудеться у четвер, 8 серпня, на 43-тисячному стадіоні "Васил Левський" в Софії. Початок зустрічі о 20.30 за київським часом.
Гра у відповідь пройде 15 серпня на "Славутич-Арені" у Запоріжжі.
Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.