Ліга Європи УЄФА: ЦСКА і "Зорю" розсудять арбітри із Швейцарії

Футбольні судді із Швейцарії обслуговуватимуть перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА між болгарським ЦСКА і луганською "Зорею".

Очолює бригаду арбітрів 31-річний Сандро Шерер (на фото), повідомляє Укрінформ.

Делегатом УЄФА призначений Едвард Кіндл (Ліхтенштейн).

Матч ЦСКА - "Зоря" відбудеться у четвер, 8 серпня, на 43-тисячному стадіоні "Васил Левський" в Софії. Початок зустрічі о 20.30 за київським часом.

Гра у відповідь пройде 15 серпня на "Славутич-Арені" у Запоріжжі.

Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.