Визначився підсумковий графік відбіркових турнірів з боксу на Олімпіаду-2020

Визначився підсумковий графік проведення відбіркових турнірів з боксу та безпосередньо самого турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо (Японія).

Боксерський турнір на Олімпійських іграх у Токіо проводитиметься з 25 липня по 9 серпня 2020 року на головній спортивній арені міста Ріггоку Кокугікан (Японія). Про це повідомляє Федерація боксу України з посиланням на пресслужбу Міжнародного Олімпійського комітету.

Стартовий день олімпійського турніру розпочнеться поєдинками у чоловічих категоріях середньої ваги, легкої та важкої ваги, а також у легкій вазі для жінок.

Перший боксерський турнір у підготовці до Олімпійських ігор пройде 29 - 31 жовтня в рамках серії тестових заходів. Прогнозується, що участь у ньому візьме і національна збірна України.

Щодо ліцензійних змагань, то кваліфікаційні турніри на Токіо-2020 проходитимуть з січня по травень 2020 року. Це будуть континентальні відбіркові турніри, а заключним етапом стане світовий турнір.

Боксерські відбіркові турніри проводитимуть ті країни та міста, які останніми роками приймали Олімпійські ігри. Таким чином, 2020 року Європейський відбірковий старт проходитиме в Лондоні (Англія).

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Також стало відомо, що судді для кваліфікаційних турнірів та безпосередньо самого олімпійського турніру в Токіо будуть обрані з пулу, розробленого AIBA, але Міжнародна боксерська Асоціація не братиме участь у їх призначенні.