На Херсонщині вперше проведуть змагання з аматорського плавання
Про це повідомляє сайт Скадовської міської ради.
"24 серпня у Скадовську вперше проводитимуться змагання з аматорського плавання “Скадовськ – острів Джарилгач”. Орієнтовний час початку запливу – 8.00 за місцевим часом з о.Джарилгач", - йдеться у повідомленні.
Змагання проводяться за ініціативи Скадовської міської ради.
Як зазначається у положенні, змагання особисті, проводяться без попередніх запливів. До змагань допускаються спортсмени-любителі, які не займались плаванням професійно, що досягли 18 років, учасники розподіляються за віковими категоріями.
Також представники місцевої влади повідомляли, що імена спортсменів, які здолають відстань від Джарилгача до міської набережної, будуть занесені до почесного списку, а кожен учасник запливу має отримати іменний значок та приз.