На Херсонщині вперше проведуть змагання з аматорського плавання

На Херсонщині 24 серпня вперше проведуть змагання з аматорського плавання “Скадовськ – острів Джарилгач”.

Про це повідомляє сайт Скадовської міської ради.

"24 серпня у Скадовську вперше проводитимуться змагання з аматорського плавання “Скадовськ – острів Джарилгач”. Орієнтовний час початку запливу – 8.00 за місцевим часом з о.Джарилгач", - йдеться у повідомленні.

Змагання проводяться за ініціативи Скадовської міської ради.

Як зазначається у положенні, змагання особисті, проводяться без попередніх запливів. До змагань допускаються спортсмени-любителі, які не займались плаванням професійно, що досягли 18 років, учасники розподіляються за віковими категоріями.

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Також представники місцевої влади повідомляли, що імена спортсменів, які здолають відстань від Джарилгача до міської набережної, будуть занесені до почесного списку, а кожен учасник запливу має отримати іменний значок та приз.