"Зоря" і "Дніпро-1" обмінялися голами у футбольній Прем'єр-лізі України
У другому турі національної першості "Зоря" зіграла внічию 1:1 з дебютантом національної першості ФК "Дніпро-1", повідомляє Укрінформ.
На "Славутич-Арені" в Запоріжжі м'ячі забили Владислав Кочергін (70) - у "Зорі"; Ігор Когут (45+3) - у складі ФК "Дніпро-1".
У наступному турі 11 серпня "Зоря" в Ковалівці зустрінеться з "Колосом", а "Дніпро-1" прийматиме чернігівську "Десну".
Результати інших поєдинків 2-го туру:
"Маріуполь" - "Олександрія" - 2:1
голи: Руслан Фомін (77-ма хвилина, з пенальті), Владислав Вакула (83) - Артем Сітало (90+5);
"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0
голи: Владислав Калитвинцев (19), Олександр Філіппов (79);
"Львів" - "Динамо" (Київ) - 0:3
голи: Віталій Буяльський (45+1, 45+3, з пенальті), Де Піна (52);
"Олімпік" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 0:1
гол: Віталій Гавриш (68, з пенальті);
"Шахтар" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) - 3:0
голи: Марлос (40), Жуніор Мораес (45), Ісмаїлі (63).
Турнірне становище: "Шахтар" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Колос" - 6, "Дніпро-1" - 4, "Зоря" - 4, "Львів" - 3, "Маріуполь" - 3, "Десна"-3, "Олександрія" - 0, "Ворскла" - 0, "Олімпік" - 0, "Карпати"- 0.