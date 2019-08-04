"Зоря" і "Дніпро-1" обмінялися голами у футбольній Прем'єр-лізі України

Учасник Ліги Європи УЄФА луганська "Зоря" втратила перші очки в чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

У другому турі національної першості "Зоря" зіграла внічию 1:1 з дебютантом національної першості ФК "Дніпро-1", повідомляє Укрінформ.

На "Славутич-Арені" в Запоріжжі м'ячі забили Владислав Кочергін (70) - у "Зорі"; Ігор Когут (45+3) - у складі ФК "Дніпро-1".

У наступному турі 11 серпня "Зоря" в Ковалівці зустрінеться з "Колосом", а "Дніпро-1" прийматиме чернігівську "Десну".

Результати інших поєдинків 2-го туру:

"Маріуполь" - "Олександрія" - 2:1

голи: Руслан Фомін (77-ма хвилина, з пенальті), Владислав Вакула (83) - Артем Сітало (90+5);

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0

голи: Владислав Калитвинцев (19), Олександр Філіппов (79);

"Львів" - "Динамо" (Київ) - 0:3

голи: Віталій Буяльський (45+1, 45+3, з пенальті), Де Піна (52);

"Олімпік" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 0:1

гол: Віталій Гавриш (68, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) - 3:0

голи: Марлос (40), Жуніор Мораес (45), Ісмаїлі (63).

Турнірне становище: "Шахтар" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Колос" - 6, "Дніпро-1" - 4, "Зоря" - 4, "Львів" - 3, "Маріуполь" - 3, "Десна"-3, "Олександрія" - 0, "Ворскла" - 0, "Олімпік" - 0, "Карпати"- 0.